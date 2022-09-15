مباحثات بين وزيرة الخارجية الألمانية ورئيسة مجلس النواب الأمريكي ببرلين غدًا

أ ش أ

تعقد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، غدا الجمعة، جلسة مباحثات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك بمقر وزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين.



وقبل المحادثات، ستدلي وزيرة الخارجية بربوك ورئيسة مجلس النواب بيلوسي بيانين موجزين حول أهم القضايا التي ستشملها المباحثات الألمانية - الأمريكية.



ومن المقرر أن تلتقي نانسي بيلوسي بالمستشار الألماني أولاف شولتس في مباحثات بمقر المستشارية الألمانية ببرلين، ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب الروسية - الأوكرانية وقضايا الطاقة والقضايا الاقتصادية.