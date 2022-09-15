اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مباحثات بين وزيرة الخارجية الألمانية ورئيسة مجلس النواب الأمريكي ببرلين غدًا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:13 م
مباحثات بين وزيرة الخارجية الألمانية ورئيسة مجلس النواب الأمريكي ببرلين غدًا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، غدا الجمعة، جلسة مباحثات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك بمقر وزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين.


وقبل المحادثات، ستدلي وزيرة الخارجية بربوك ورئيسة مجلس النواب بيلوسي بيانين موجزين حول أهم القضايا التي ستشملها المباحثات الألمانية - الأمريكية.


ومن المقرر أن تلتقي نانسي بيلوسي بالمستشار الألماني أولاف شولتس في مباحثات بمقر المستشارية الألمانية ببرلين، ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب الروسية - الأوكرانية وقضايا الطاقة والقضايا الاقتصادية.


ألمانيا

أنالينا بربوك

نانسي بيلوسى

مجلس النواب الأمريكي

وزارة الخارجية الألمانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة