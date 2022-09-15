اليوم السابع
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القوى العاملة: فتح باب التقديم بالتدريب المهنى على مهن بالإسكندرية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:16 ص
القوى العاملة: فتح باب التقديم بالتدريب المهنى على مهن بالإسكندرية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بشان بدء برامج التدريب المهنى على 10 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وذلك بمراكز التدريب المهنى الثابتة بمحرم بك والهانوفيل وشرق والحضرة ، ووحدة التدريب المتنقلة ، وذلك بعد اعتماد خطة التدريب المهنى للعام 2022 -2023 .

وأكد مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تصريحات اليوم الخميس ، البدء الفعلي للتدريب في جميع مراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة لجميع الشباب لتأهيلهم لسوق العمل مشيراً إلى أن التدريب من أجل التشغيل من أحد المحاور الهامة للقضاء علي البطالة وتخريج عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه يتم البدء في التدريب بعد التسجيل من خلال التسجيل علي الرابط التالي :

https://forms.gle/VJtEHpbFaqND4GKS9

 ويشترط تفرغ المتدرب ، من خريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة ، كما يحصل المتدرب على الزى الخاص بالتدريب مجاناً ، وشهادة معتمدة للخريجين تؤهلهم للعمل بسوق العمل.

 


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