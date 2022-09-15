الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات مع قطر

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادة، صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس السيسى على انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع قطر على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان " أمير قطر: زيارة الرئيس السيسى زادت علاقاتنا رسوخا" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، فى الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأشارت صحيفة "السياسة" الكويتية تحت عنوان "السيسي: مصر حريصة على تطوير التعاون مع الشركات القطرية" إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدوحة أمس، قضايا دولية وإقليمية، وتعزيز العلاقات بين البلدين بمجالات الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية.

وتابعت الصحيفة أنه جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها فى شتى المجالات، لا سيما فى مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفى صحيفة "الرأي" الكويتية وتحت عنوان " أمير قطر يؤكد أن «الدور المصرى فى المنطقة نموذج يحتذى به " قالت الصحيفة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس عبد الفتاح السيسى، تبادلا أمس، «الرؤى فى شأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق فى شأن أهمية تعزيز التنسيق لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، وذلك كجزء أساسى من المحافظة على الأمن والاستقرار الإقليمى، وبما يُحقق آمال الشعوب العربية فى العيش بسلام واستقرار.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشيخ تميم بن حمد شدد لدى استقباله السيسى، فى الديوان الأميرى فى الدوحة، على أن «الدور المصرى فى المنطقة نموذج يحتذى به»، بينما أكد السيسى «انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، ودفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية».

وفى صحيفة الجريدة وتحت عنوان " مصر وقطر توقعان 3 مذكرات فى الاستثمار والتنمية " قالت الصحيفة فى زيارة كرست طى صفحة الخلافات بين القاهرة والدوحة، وكشفت عن البدء فى بناء علاقات جديدة قائمة على التعاون وتعزيز الاستثمار، عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى، قمة مباحثات فى العاصمة القطرية الدوحة أمس، تعد الثانية بينهما بعد قمة القاهرة فى يونيو الماضى، وسيطر الملف الاقتصادى على المباحثات فضلًا عن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.