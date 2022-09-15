وذكر البيت الأبيض- فى بيان صحفى، عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية؛ لتقديم التعازى فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وعبر بايدن، بحسب البيان، عن إعجاب الشعب الأمريكي الكبير بالملكة التي عملت كرامتها وثباتها على تعميق الصداقة الدائمة والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي باعتزاز إلى لطف الملكة وكرم ضيافتها، مستشهدا باستضافتها له هو والسيدة الأولى جيل بايدن في قلعة وندسور، يونيو الماضي.