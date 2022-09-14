كيف يؤثر الكافيين على بشرتك؟ طبيب أمراض جلدية يجيب

كتبت ميرفت رشاد

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، يقلل من مستويات الرطوبة الطبيعية لبشرتك، ويبطئ من معدل دوران الخلايا، كما أن استهلاك الكثير من الكافيين يؤثر على البشرة بطريقة سلبية، وقال طبيب الأمراض الجلدية دينيس جروس، إن ما يهم من حيث الحفاظ على بشرة صحية هو الكمية المستهلكة، فلا توجد عواقب سلبية على بشرتك إذا التزمت بفنجان واحد من القهوة كل يوم، إذا استهلكت بكميات كبيرة، فقد تواجه بعض الآثار الجانبية السلبية، وفقا لما نشره موقع "wellandgood".

الآثار الجانبية لشرب الكافيين على البشرة

1- الكافيين يسبب الجفاف

الكافيين مدر للبول، مما يعني أنه يعزز إدرار البول، وزيادة إنتاج البول، مما قد يؤدي إلى الجفاف، وعندما تعاني من الجفاف ، يمكن أن تبدو البشرة جافة وباهتة .

2- قلة النوم

يمكن أن يؤثر شرب الكافيين في وقت متأخر من بعد الظهيرة سلبًا على دورة نومك، قال الدكتور جروس: "يمكن أن يؤثر تناول الكافيين بعد الساعة 4 مساءً على النوم حتى بعد ساعات"، يمكن أن يسبب الأرق ، والذي يعمل في النهاية كضغط على نظامنا العصبي ويمكن أن يسبب الهالات تحت العين والانتفاخ بسبب الإرهاق."

3. الكافيين يمكن أن يسبب التورم



هناك بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين - حتى كوب واحد من القهوة قد يكون أكثر من اللازم، وستتفاعل بشرتهم بقوة أكبر مع استهلاك الكافيين من أولئك الذين يتمتعون بدرجة عالية من تحمل الكافيين، يمكن أن يسبب التورم والاحمرار ، تماما مثل مسببات أخرى معروفة مثل الأطعمة الغنية بالتوابل.

4. بشرة باهتة أو دهنية



وفقًا للدكتور جروس ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى تفاقم الانفعالات والعصبية لأنه يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات الكورتيزول والأدرينالين ، مما يزيد من التوتر الذي يعاني منه الأشخاص في حياتهم اليومية مما يؤدي إلى الشحوب والبهتان والهالات تحت العين ويمكن أن يسبب البشرة الدهنية .