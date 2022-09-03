كل ما تريد معرفته عن حساسية الكافيين.. أعراض وأسباب

هل سمعت من قبل عن حساسية الكافيين؟ إذا كنت لم تسمع عنها فخلال التقرير التالى سنتتعرف على كل ما يخص هذا النوع من الحساسية، وذلك وفقا لموقع webmed.
ما هى حساسية الكافيين؟
يعانى بعض الأشخاص من حساسية الكافين التى تعنى عدم قدرة الجسم على تناول الكافيين، وتحمله، فيتسبب فى عدم قدرتك على النوم، وزيد من حصولك على مزاج متقلب، وزيادة ضربات القلب.
ما أعراض حساسية الكافيين؟هناك العديد من الأعراض التى تتعرض للإصابة بها وتعنى أنك مصاب بالفعل بحساسية الكافيين، ومنها:
- الشعور بالصداع.
- التوتر والقلق الشديد.
- الأرق.
- زيادة ضربات القلب وسرعتها.
ما أسباب الإصابة بحساسية الكافيين؟- أخذ حبوب منع الحمل تعد من أبرز الأسباب، والسبب تفاعل الكافيين مع حبوب منه الحمل.
- قد تتفاعل العديد من الأدوية مع تناول الكافيين، وخاصة علاجات الجهاز التنسي والحساسية.
- تناول الكافيين على فترات متباعدة أي عدم الانتظام في تناولها.
ما طرق علاج حساسية الكافيين؟
الابتعاد عن تناول الكافيين إذا ثبت أنك بالفعل تعاني حساسية الكافيين.
نصائح للحد من حساسية الكافيين؟- استبدال الاستقياظ عن طريق تناولك للكافيين، بممارسة الرياضة التي تساهم بشكل ملحوظ في تعزيز طاقة الجسم.
- عندما تحصل علي قسط كافٍ من النوم، فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في الاستيقاظ ولا تحتاج لشروبات غنية باكافيين للاستيقاظ.
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