كل ما تريد معرفته عن حساسية الكافيين.. أعراض وأسباب



ما هى حساسية الكافيين؟

يعانى بعض الأشخاص من حساسية الكافين التى تعنى عدم قدرة الجسم على تناول الكافيين، وتحمله، فيتسبب فى عدم قدرتك على النوم، وزيد من حصولك على مزاج متقلب، وزيادة ضربات القلب.

ما أعراض حساسية الكافيين؟

هناك العديد من الأعراض التى تتعرض للإصابة بها وتعنى أنك مصاب بالفعل بحساسية الكافيين، ومنها: