ضبط عصابة تسرق المنازل بأسلوب كسر الباب فى دمياط

نجحت الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى بدمياط تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب"كسر الباب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى مديرية أمن دمياط قيام عاطل "له معلومات جنائية " وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" متخذان من دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات وبحوزتهما (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلسلة ذهبية)، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر بداخلها على أدوات تستخدم فى نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (15) واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم، كما أقر المتهم الأول بحيازته للسلاح النارى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.