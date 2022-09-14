اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:30 ص
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رأس البر تستقبل المصطافين قبل انتهاء فصل الصيف

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:00 ص
رأس البر تستقبل المصطافين قبل انتهاء فصل الصيف شاطئ رأس البر معدات الانقاذ
دمياط معتز الشربينى

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أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الموسم الصيفى براس البر، الذى ينتهى فى نهاية شهر سبتمبر الجارى استعدادا لعودة الدراسة، وتستقبل شواطئ رأس البر حاليا أعدادا كبيرة من المصطافين ومحبى رأس البر للاستمتاع بآخر أيام الصيف بنزول البحر والسباحة والألعاب المائية على الشاطئ نهارا، والذى يبدأ منذ شروق أول ضوء للشمس حتى ساعة الغروب، وتزداد أعداد المصيفين خاصة من رواد اليوم الواحد يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

يأتى ذلك وسط استعدادات مكثفة من رجال الإنقاذ على طول الشاطئ من خلال 33 برج إنقاذ و130 منقذا موزعين على طول الشاطئ ومعدات الإنقاذ التى تتمركز بمنطقة إدارة الشاطئ شارع 63، وكذلك 5 تمركزات إسعاف موزعة على طول الشاطئ و5 تمركزات لتجميع الأطفال التائهين.

يذكر أن عمل فريق الإنقاذ على الشاطئ ينتهى بنهاية هذا الشهر وبعدها بمنع نزول البحر بتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع استمرار فتح أبواب الكافتيريات والكازينوهات لاستقبال رواد الشاطئ للجلوس فقط.

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