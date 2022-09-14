بوتين يؤكد لجوتيريش ضرورة ذهاب سفن الحبوب إلى الدول الأكثر احتياجا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة أن تذهب سفن الحبوب إلى الدول الأكثر احتياجا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أكد فلاديمير بوتين لأنطونيو جوتيريش ترحيب روسيا بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية بشأن زابوريجيا.

وفى وقت سابق أعلن نائب وزير الداخلية البولندى باول زيفرناكر اليوم الأربعاء، أن أكثر من 400 ألف لاجئ أوكرانى قد حصلوا على وظائف بشكل قانونى فى بولندا، وذلك من إجمالى 600 ألف لاجئ بلغوا سن العمل .

وتابع -حسبما نقل "راديو بولندا"- أنه لا توجد في العالم عملية هجرة بهذا الحجم تضمنت توظيف هذا العدد من المهاجرين في فترة قصيرة مثل هذه الحالة، مشيرا إلى أن مليون و300 ألف لاجئ أوكراني لا زالوا مستقرين فى بولندا حتى الآن .

وأوضح أن الإحصاءات تفيد عودة الكثير من المهاجرين الأوكرانيين الذين وصلوا بولندا منذ فبراير إلى بلادهم مرة أخرى، كما تفيد زيادة هجرة الداخلية للاجئين الأوكرانيين في بولندا. واستقبلت بولندا أكثر من 6 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.