ونقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الاربعاء عن زاخاروفا قوله إن معظم الاشخاص المرافقين للوفد وهم من الخبراء والدبلوماسيين والمترجمين وغيرهم لم يتلقوا تأشيرات حتى اللحظة .

وأشارت إلى أن الوفد الروسي يواجه أيضا صعوبات لوجيستية مرتبطة بالرحلة الى الولايات المتحدة بسبب حظر الجانب الامريكي للرحلات الجوية المباشرة من روسيا والعقوبات المفروضة على شركات الطيران الروسي ، داعية واشنطن الى حل المشاكل اللوجستية التي اختلقتها.