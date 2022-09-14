اليوم السابع
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القبض على عاطل متهم بالنصب على المترددين على سفارة الكويت للسفر بالجيزة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:40 م
القبض على عاطل متهم بالنصب على المترددين على سفارة الكويت للسفر بالجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين أمام سفارة الكويت، بحجة مساعدتهم فى تقديم اوراق سفرهم، والنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

وتم ضبط المتهم بعدوان استولى على مبالغ مالية من المواطنين المترددين على سفارة الكويت لتقديم أوراق سفرهم، حيث أوهمهم المتهم بقدرته على سرعة تقديم الأوراق، مقابل مبالغ مالية، إلا أنه احتال عليهم.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالنصب على عدد من الضحايا، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق. 


النصب على المواطنين

سفارة الكويت

قسم الجيزة

اخبار الحوادث



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