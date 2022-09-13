معهد إعداد القادة ينظم مهرجان الفنون الشعبية الأول ..صور

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الأول بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الجامعات المصرية والذي أقيم تحت شعار القائد المبدع، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وبمشاركة 120 طالب وطالبة.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة سمر سعيد وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون ورئيس لجنة التحكيم، الفنان الدكتور محمد الفرماوي المشرف الفنى لفرقة رضا للفنون الشعبية، الدكتور خالد متولي مدير مركز الدراسات الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

ومن جانبه، نقل الدكتور كريم همام مدير المعهد تحية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية الفن الشعبي، والذي يُعد خليط من الفنون النفعية التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية، وجميع القيم الجمالية التي تميز العمل الفني الإبداعي، فالفنون الشعبية مرتبطة بالشعب ومعبرة عن فئاته المختلفة، موضحا أن معهد إعداد القادة يسعى لاكتشاف القائد المبدع وصقل مهاراته وتعزيز وعي الطلاب بالتراث الشعبى والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم، حيث يشكل هذا المهرجان رافداً قوياً نحو تحقيق هذه الأهداف ومنح الشباب المبدعين فرصة المساهمة بدور حيوي في إثراء الفن الشعبى .

وأشار مدير معهد إعداد القادة، إلى أن المهرجان يساهم في تأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، من خلال الفن فهو غذاء الروح والعقل، فالمهرجان يعد فرصة لخلق روح إيجابية وتنافسية بين الطلاب، وإظهار مواهبهم بما يساعد فى تكوين شخصيتهم وتنمية روح التعاون بينهم.

ويتضمن فعاليات الفوج الجلسة الافتتاحية، وتدريب الجامعات المشاركة داخل برجولات جامعتهم، وعمل بروفة للحفل الفنى ويختتم الفوج بحفل فنى وعرض من الاستعراضات الطلابية بالجامعات المشاركة وتوزيع شهادات التقدير.