محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية ورؤساء كبرى الشركات

جنوب سيناء ياسر عامر

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رئيسة اتحاد شركات السياحة الإيطالية ورؤساء مجالس إدارات كبرى شركات السياحة الإيطالي والوفد الاعلامي المرافق لهم، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بشرم الشيخ ، بحضورعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني.

وحضر من جانب المحافظة اللواء محمود عيسي مستشار المحافظ للتخططي والتنفيذ والمتابعة، والدكتور اسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء.

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية السوق السياحي الإيطالي بالنسبة لمصر، وما تشهده الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا من زيادة ملحوظة خاصة خلال الفترة الماضية، ومناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ، والاستعداد للموسم السياحي القادم.

تم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ من إيطاليا واستعرض محافظ جنوب سيناء نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتتمثل في منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي، وتأثيث مجلس المدينة، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ في تنفيذها أكثر من 75% وتتمثل في مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ونقل المرافق المتعارضة.

وأضاف فودة أن نسب التنفيذ في مشروعات أخرى بلغت معدلات تنفيذها 75% فأقل، وهي محطة مجلس المدينة، وطرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الثانية من الهوية البصرية، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، ومشروع الهوية البصرية (مرحلة أولى)، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية..

كما تطرق المحافظ، خلال العرض، إلى نسب الإنجاز في مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية.

ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة في هذا الصدد، مشيرا لمشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية، موضحا الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

وأضاف المحافظ أن المحافظ ان مشروع الإنترنت فائق السرعة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن المشروع يغطي 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت في المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، وجار استكمال المتبقي تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

وأشار المحافظ لمشروع تشغيل منظومة التاكسي الذكي، الذي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، حيث يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجري ربطها إلكترونيا عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

واكدت رئيس اتحاد شركات السياحة ورؤساء مجالس إدارات شركات السياحة الإيطالية أكدوا علي حرصهم الشديد زيادة الأعداد الوافدة الي شرم الشيخ، لافتين بحب واعجاب السائح الايطالي بجميع المقاصد السياحية بجنوب سيناء خاصة شرم الشيخ وسانت كاترين، ووعدوا بزيادة الحركة السياحية الوافدة خلال الموسم السياحي القادم.

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