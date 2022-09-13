محافظة شمال سيناء تخصص أتوبيسات لنقل المواطنين لمشاهدة سباقات الهجن

شمال سيناء - محمد حسين

خصصت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات لنقل المواطنين مجانًا لمقر مضمار سباقات الهجن بالعريش، لمشاهدة فعاليات أول سباق هجن بعد انقطاع سنوات والمقرر انطلاقته يومى غدًا الأربعاء وبعد غدًا الخميس بميدان السباقات فى الكيلو 17 غرب مدينة العريش، ووجهت محافظة شمال سيناء دعوة لكافة اهالى المحافظة للمشاركة وحضور فعاليات السباق.

وأوضح بيان المحافظة أنه تم توفير 4 أتوبيسات لنقل المواطنين من مناطق ميدان الرفاعى وميدان النصر ومن أمام مسجد شعث بضاحية السلام والحديقة بمنطقة المساعيد.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء توفير أتوبيس لنقل المواطنين لمشاهدة الفعاليات من أمام مقر مجلس المدينة، وتنطلق غدًا الأربعاء على مضمار نادى الهجن الرياضى المصرى غرب العريش بشمال سيناء فعاليات سباقات الهجن بعد فترة توقف.

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن السباق يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة العريش فى الفترة من 14 إلي15 سبتمبر 2022 بمشاركة 35 شابا متطوعا.

أضاف مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه سينظم حفل افتتاح وختام وفقرات مصاحبة بينها عروض خيل وعروض فنية وفقرات شعر، لافتا إلى أنه تم الاهتمام بسوق التراث ضمن الفعاليات وفيه سيتم عرض منتجات تراثية تقدمها الأسر المنتجة ومشروعات الشباب، ومقررًا أن يضم المعرض عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها، إلى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.

وأشار "راشد"، إلى ان مضمار سباقات الهجن بالعريش يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى إدارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار، لافتا أن مضمار الهجن المصرى يعد أول نادى لسباقات الهجن فى مصر حيث تم إشهاره فى الأول من أغسطس عام 1997، ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.