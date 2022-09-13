سكاى نيوز: وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر بكنجهام فى لندن

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر بكنجهام في لندن، فيما تستعد العاصمة البريطانية لندن، لاستقبال حشود ضخمة، لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وهو ما أسفر عن حجز جميع الغرف فى الفنادق تقريبا بينما حذر المسئولون فى وسائل النقل من تزايد الطلب على وسائل المواصلات.

وسيتمكن الجمهور من إلقاء النظرة الأخيرة على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية اعتبارًا من غدًا الأربعاء فى قاعة وستمنستر، بينما تقام جنازتها في كنيسة وستمنستر القريبة الاثنين المقبل، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوسط.