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فنادق العاصمة البريطانية لندن محجوزة بالكامل قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:06 م
فنادق العاصمة البريطانية لندن محجوزة بالكامل قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا الراحلة
كتبت ريهام عبد الله

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تستعد العاصمة البريطانية لندن، لاستقبال حشود ضخمة، لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وهو ما أسفر عن حجز جميع الغرف فى الفنادق تقريبا بينما حذر المسئولون فى وسائل النقل من تزايد الطلب على وسائل المواصلات.

وسيتمكن الجمهور من إلقاء النظرة الاخيرة على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية اعتبارا من غدا الأربعاء، فى قاعة وستمنستر، بينما تقام جنازتها في كنيسة وستمنستر القريبة الاثنين المقبل، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تظل الغرف المتاحة نادرة قبل الجنازة، حسبما ذكرت هيئة قطاع الضيافة في المملكة المتحدة، ومن جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة قطاع الضيافة فى المملكة المتحدة، كايت نيكولز، "علمنا من مشغلي الفنادق في لندن أنهم سجلوا زيادة في الحجوزات منذ إعلان الخميس الماضي عن وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضافت، "من المؤكد أن الطلب سيظل مرتفعا حتى الجنازة الرسمية التي ستقام الاثنين المقبل"، وقدم نحو 200 ألف زائر الى العاصمة البريطانية بمناسبة جنازة الملكة الأم أرملة الملك جورج السادس في قاعة وستمنستر عام 2002.

وأضاف المتحدث "نتوقع ان يكون العدد أكبر من ذلك بكثير"، فيما حذرت شركة نيتورك ريل التي تدير السكك الحديد في بريطانيا من أن القطارات ستكون "مزدحمة بشكل استثنائى" خاصة اعتبارا من غدا الأربعاء.

وأضافت "قد يرغب الركاب فى التوجه سيرا على الاقدام إلى وجهاتهم النهائية داخل العاصمة" مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق طرقات.


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بريطانيا

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جنازة الملكة اليزابيث

اليوم السابع بلس



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