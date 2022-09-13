اليوم السابع
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روسيا: لن نشارك فى بروتوكولات تتعلق بوفاة الملكة إليزابيث بسبب سوء العلاقات

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:16 م
روسيا: لن نشارك فى بروتوكولات تتعلق بوفاة الملكة إليزابيث بسبب سوء العلاقات روسيا - أرشيفية
وكالات

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ذكرت السفارة الروسية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن المسئولين الروس لا يخططون للمشاركة في أحداث بروتوكولية تتعلق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية بسبب سوء العلاقات بين روسيا وبريطانيا. 


وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية "نظرا للحالة المؤسفة للعلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة المتحدة، فضلاً عن مسار لندن العدائي بشكل أساسي تجاه بلادنا، لم يخطط المسئولين الروس للمشاركة في الأحداث البروتوكولية التي تنظمها الحكومة البريطانية فيما يتعلق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


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