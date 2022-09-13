بيطرى الأقصر يعلن خطة علاج وتحصين الخيول والدواب ضد مرض السعار .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقي رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، مع مسؤولي مؤسسات رعاية الحيوانات بالمحافظة، لبحث سبل التعاون علاج وتحصين الخيول والدواب ضد مرض السعار، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وحرصاً التعاون بين الجهات التنفيذية الحكومية للمتابعة، والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد تشكلت لجنة برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وبالاشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس طارق يوسف مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، والدكتورة نرمين حسين والدكتورة سماح رضا بقسم التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وتم عقد إجتماع مع دكتور غايس داود مدير مستشفى بروك بالأقصر، والدكتور أمين محمد حراجي والدكتور أشرف محمد أطباء مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان بالأقصر، وتمت مناقشة أوجه التعاون في علاج وتحصين الخيول والدواب ضد مرض السعار في محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم أيضاً زيارة مؤسسة أنيمال كير، وتم عقد اجتماع مع الدكتور عبد الرحمن رجب والدكتور شنودة نيابة عن أيمن بطرس مدير مؤسسة أنيمال كير، وعدد من أطباء وطبيبات تحت التدريب، وتمت مناقشة أوجه التعاون في علاج وتحصين الخيول والدواب ضد مرض السعار، وكذلك المشاركة في أعمال تجميع الكلاب الضالة وإجراء عمليات خصي الذكور وتعقيم إناث الكلاب الضالة، ويتم تحصينها ضد مرض السعار وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وللحد من تكاثر الكلاب الضالة، وسوف يتم التواصل والتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان من أجل تقديم الخدمة.



جولات بمؤسسات رعاية وعلاج الحيوانات بالأقصر



قيادات الطب البيطرى بالأقصر يلتقون مع مؤسسات رعاية الحيوانات



متابعة مؤسسات رعاية الدواب فى الأقصر