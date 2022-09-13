اليوم السابع
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بريطانيون يزينون منازلهم بالأعلام لتكريم الملكة إليزابيث الثانية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:12 م
بريطانيون يزينون منازلهم بالأعلام لتكريم الملكة إليزابيث الثانية الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا الراحلة
كتبت ريهام عبد الله

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زين عدد من البريطانيين منازلهم بالأعلام تكريما للملكة اليزابيث، بينما تستعد الأمة البريطانية لتوديع الملكة اليزابيث الثانية أخيرًا.

ولجأ أحد البريطانيين، بتغطية منزله بما يقرب من 150 علمًا من أعلام المملكة المتحدة، لإحياء وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ويقول إنه لن يتوقف عند هذا الحد، مشيرا إلى أنه سيضع العديد من الأعلام، في منزله في تشيلمسفورد، إسيكس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ونشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عدة صور ترصد تزيين المنازل بالأعلام، استعدادا لتوديع الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

الأعلام تزين منازل بريطانيا
الأعلام تزين منازل بريطانيا

 

تزيين المنازل
تزيين المنازل

 

علم يزين أحد المنازل
علم يزين أحد المنازل

 

وتستعد العاصمة البريطانية لندن، لاستقبال جثمان الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الثلاثاء بعد نقله من إدنبرة بالطائرة، ورغم أن نعش الملكة سينقل من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر اليوم الأربعاء فى موكب يقوده الملك تشارلز ، توافد آلاف المعزيين بالفعل إلى الشوارع المحيطة بالقصر استعدادا لزيارة نعش الملكة الذى سيوضع فى قاعة وستمنستر وسيسمح للجمهور بتقديم احترامهم على مدار 5 ليالى حتى موعد الجنازة الرسمية الاثنين 19 سبتمبر.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن التابوت، المزين بتاج إمبريال ستيت أو الإمبراطورية البريطانية سيحمل  على عربة تابعة للمدفعية الملكية من قصر باكنجهام في الساعة 2.22 مساءً.

سوف يسير الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة وكبار موظفي أسرة الملكة الراحلة ببطء وراءهم في صمت بدون موسيقى في طريق سيستغرق 38 دقيقة.

وسيرأس رئيس أساقفة كانتربري صلاة قصيرة بعد وصول نعش الملكة إلى قاعة وستمنستر حيث سيستقر تابوت الملكة المغلق على منصة مرتفعة وسيكون مغطى بالأعلام الملكية ومزين بالتاج.

قدر المسئولون عن اللوجستيات فى الحكومة البريطانية أن الفعاليات التاريخية التي تستمر خمس ليال ستشهد توافد قرابة مليون شخص لمشاهدة نعش الملكة، وهو نفس العدد الذى جاء لتقديم الاحترام للبابا يوحنا بولس الثاني بعد وفاته ووضع نعشه للزيارة فى الفاتيكان في عام 2005، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومع وجود مليون شخص يرغبون في مشاهدة الجنازة نفسها ، وهو ما يمكن مقارنته بأرقام المشاركين فى جنازة الأميرة ديانا في عام 1997 ، فإن رؤساء السكك الحديدية يضعون بسرعة خططًا لقطارات تعمل على مدار 24 ساعة في العاصمة.

 

 

 


الملكة اليزابيث

بريطانيا

ملكة بريطانيا

جنازة الملكة اليزابيث



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