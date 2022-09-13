وقال بلينكن - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "إن الهجوم مخطط له بطريقة منهجية"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين استفادوا من دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول في توفير المعدات المطلوبة لعملياتها.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد صرح أمس الاثنين بأن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع سبتمبر الجاري.