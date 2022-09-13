أماكن شاغرة للطلاب بكليات الطب والإعلام وإدارة الأعمال بجامعة سيناء

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة سيناء ، فتح باب القبول بكلياتها، بفرعيها فى العريش والقنطرة وذلك لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلهما، ومن المقرر أن يستمر استقبال الطلاب حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وتتيح الجامعة التعلم بنظام الساعات المعتمدة، وهو النظام الأمريكى بحيث يحق للطالب تسجيل مواد فى الصيف لإعادة المقررات التى رسب فيها بما تسهل علي الطلاب التخرج بشكل مبكر.

ونجحت جامعة سيناء، فى رقمنة الخدمات، حيث يستطيع الطالب الدخول والتسجيل والدفع إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وتستقبل جامعة سيناء الطلاب بحد ادني 77% للقبول بكلية طب الاسنان ، و76% للقبول بكلية العلاج الطبيعى ، و73% للقبول بكلية الصيدلة ، و66% حد أدنى للقبول بكلية الهندسة ، و61% للقبول بكليات الحاسبات ، و و55% للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال.

وتوفر جامعة سيناء خصم ومنح يصل لـ 30% للالتحاق بكليات الصيدلة والهندسة وإعلام وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب لابناء محافظة سيناء ومدن القناة وأشقاء الطلاب بالجامعة من الدفعات الجديدة.

وشهدت جامعة سيناء تطورا كبيرا فى المنح الدراسية، حيث إن الجامعة لديها نوعان من المنح، وهى منح كلية بنسبة 100% وتكون لأبناء منطقة وسط سيناء وهذه المنطقة الأكثر فقرا والتى تحتاج إلى تنمية شديدة ، ومنح لأبناء سيناء والعاملين بها 10 سنوات وأكثر ، بالإضافة إلى منح التفوق العلمى لطلاب الثانوية العامة ويستمر معهم بشرط النجاح فى الدراسة.

وتعطى جامعة سيناء منح 15% للأشقاء ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، جنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة 50% ، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات وايضا المراكز البحثية .

وتقدم جامعة سيناء كلياتها من خلال فرعى العريش والقنطرة حيث تتضمن كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والاسنان، وكلية الهندسة وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية فى تخصصى التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الالى فى تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالاضافة إلى الهندسة الميكانيكية فى تخصصات: هندسة التصميم والانتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإعلام وتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية، وكلية إدارة الاعمال وتشمل الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والإستثمار.