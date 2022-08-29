توفير 111 منحة دراسية بجامعتى سيناء والمصرية الصينية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، توفير 95 منحة دراسية للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، في 7 كليات بجامعة سيناء بفرعيها فى مدينة العريش بشمال سيناء والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، و16 منحة دراسية جزئية بـ 4 كليات بالجامعة المصرية الصينية.

وأوضح بيان المحافظة، أن المنح المتاحة بجامعة سيناء لأبناء محافظة شمال سيناء هى: 5 منح بكلية طب الأسنان في العريش، بحد أدنى 76‎‎ %، و9 منح بكلية الصيدلة في العريش، بحد ادنى 73‎‎ %، و30 منحة بكلية الهندسة بالعريش بحد ادنى 66‎‎ %، و10 منح بكلية تكنولوجيا المعلومات بالعريش بحد أدنى 61‎‎ %، ومنحة دراسية واحدة بكلية العلاج الطبيعى في القنطرة، بحد أدنى 75‎‎ %، و20 منحة بكلية الإعلام في القنطرة، بحد أدنى 55 %، و20 منحة بكلية إدارة الأعمال في القنطرة بحد أدنى 55‎‎ %.

بالإضافة إلى توفير 16 منحة لأبناء المحافظة الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعة المصرية الصينية، وهى منح جزئية بتخفيض 50 ‎%‎ مصروفات دراسية.

والمنح موزعة بواقع 4 منح بكليات الهندسة والتكنولوجيا بحد ادنى 78 ‎%‎، الاقتصاد والتجارة الدولية بحد ادنى 55 ‎%‎، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بحد ادنى 74 ‎%‎، العلاج الطبيعي 78 ‎%‎.

شروط الحصول على هذه المنح ، ان يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة العام الدراسي 2021-2022، ومن ابناء المحافظة والمقيمين فيها اقامة دائمة ، وحاصل على الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، ولايكون تقدم للحصول على منح اخرى هذا العام، ولا مرشحا لإحدى كليات القمة فى التنسيق الحكومي وهى طب بشري وطب أسنان وصيدلة وعلاج طبيعى وهندسة.

والمستندات المطلوبة للتقدم للحصول على المنح هى صورة من الرقم القومى، وصورة من شهادة الميلاد، وصورة استمارة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، ومستخرج من الشهادة الاعدادية ومستخرج من الشهادة الابتدائية.

ويتم تلقى الطلبات بمركز معلومات الديوان العام بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من 29 اغسطس 2022 حتى 8 سبتمبر 2022 لمنح جامعة سيناء، وخلال الفترة من 24 اغسطس 2022 حتى 30 أغسطس 2022 لمنح الجامعة الصينية.



منح الجامعة المصرية الصينية