5 مشروبات صحية لتعزيز صحة قلبك.. أبرزها عصير الخضار

كتبت إيناس البنا

يلعب القلب دورًا مهمًا جدًا في الأداء العام لجسمك، ليس أن الأجهزة الأخرى لا تفعل ذلك، لكن العناية الجيدة بهذا العضو أمر حيوي لأنه مسئول عن ضخ الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة التي تحافظ على حركة جسمك، عندما تفشل في رعاية هذا العضو، فإنك تعرضه لخطر الإصابة بأمراض القلب، وهو مصطلح شامل يشمل عدة أنواع مختلفة من أمراض القلب، مثل مرض الشريان التاجي، وعدم انتظام ضربات القلب، وتصلب الشرايين.

وفقًا للبيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية (WHO) حسب موقع "thehealthsite"، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء، وهناك العديد من العوامل الوراثية غير القابلة للتعديل التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في ضعف صحة القلب وبالتالي تسبب أمراض القلب

5 مشروبات صحية لتعزيز صحة قلبك

الماء

الاستيقاظ على كوب مملوء بالماء بجوار سريرك ليس مفيدًا لبشرتك فحسب ، بل يطرد السموم من جسمك أيضًا، الجسم جيد الترطيب هو موطن لكل الأشياء الجيدة عندما يتعلق الأمر بالصحة، جسد من السموم الضارة، وجسمك بعيد عن فرص المعاناة من الانتفاخ ، وما إلى ذلك، فعندما تكون رطبًا جيدًا ، يمكن لقلبك ضخ الدم عبر جسمك بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من مقدار الضغط الواقع على نظام القلب والأوعية الدموية. .

شاي

هل أنت شخص لا يستطيع العمل بدون كوب شاي أو مشروب عشبي؟ إذن أنت تفعل الشيء الصحيح، يُعتقد أن شاي الأعشاب، مثل البابونج والخزامى ، طريقة شاملة لتحسين نوعية النوم، الآن ، قد تعتقد - كيف يكون ذلك مفيدًا للقلب؟ أظهرت الدراسات أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب حيث يمكن أن يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك، اشرب كوبًا من الشاي العشبي كل يوم لإسعاد قلبك.

عصير الخضار

تمتلئ الخضروات بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة القلب الألياف الموجودة في هذا المشروب تساعد في التغلب على أمراض القلب، يمكن أن توفر بضعة أكواب من الفاكهة والخضروات أكثر من 5 جرامات من الألياف، والتي يمكن أن تكون رائعة لصحة قلبك.

عصير أخضر

يعد العصير الأخضر مشروبًا مهمًا آخر يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي عندما تريد التخلص من مشاكل القلب، كوب واحد من العصير الأخضر المصنوع من الزنجبيل ، والكزبرة ، والكرفس ، والتفاح ، وعشب القمح (يُضاف أخضر واحد فقط) مليء بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة وحتى العوامل المضادة للالتهابات، يمكن أن يفيد هذا المزيج من العناصر الغذائية صحتك العامة ، بما في ذلك قلبك ، وهو إضافة بسيطة إلى يومك.