النوبة القلبية بين الصغار.. 6 عوامل خطر يجب الابتعاد عنها

كتبت إيناس البنا

على الصعيد العالمى يموت الملايين كل عام بسبب أمراض القلب، ويمكن أن تؤدى أمراض القلب المهملة أو غير المشخصة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات الدموية.

وأظهرت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية وفقا لموقع foxnews أنه على الرغم من أن غالبية أمراض القلب والأوعية الدموية السريرية (على وجه التحديد مرض الشريان التاجى والسكتة الدماغية) تحدث فى الأعمار المتوسطة والكبيرة، إلا أن تصلب الشرايين يبدأ فى الطفولة وصحة القلب والأوعية الدموية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا سيئة بشكل مقلق .

وتظهر الاتجاهات الآن زيادة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب فى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكرى والسمنة.

6 عوامل يجب مراقبتها:



1. ارتفاع نسبة الكوليسترول

فى حين أنه من الصحيح أن الجسم يحتاج إلى كمية من الكوليسترول لتشغيل القلب فإن معظمنا مذنب بتحميل أنظمتنا بالكثير من الأشياء، لكن يمكن أن يؤدى التعرض طويل الأمد لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم إلى الإصابة بأمراض القلب وانسداد الأوعية الدموية.

2. ضغط دم مرتفع

ارتفاع ضغط الدم هو المرض القاتل الصامت، إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا في معظم الأوقات، فيجب أن تذهب للطبيب، إحدى الطرق البسيطة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم هي تقليل تناول الملح.

3. مرض السكرى والسمنة

يضاعف مرض السكرى من خطر الإصابة بأمراض القلب بما فى ذلك السكتات الدماغية، ويؤدى إلى مضاعفات أخرى مثل الفشل الكلوى وتلف الأعصاب والعمى، بمرور الوقت، ويؤدى ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم الناجم عن مرض السكرى إلى إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب فى الجسم، وينصح بضرورة التخلص من السكر الزائد فى وجباتنا الغذائية خاصة السكر.

4. نظام غذائى غير صحى

الأنظمة الغذائية غنية بالسكريات والدهون الحيوانية والأطعمة المصنعة والدهون المتحولة والملح، تساهم فى زيادة خطر الإصابة بمرض السكرى والسمنة، استبدل ذلك بالأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضراوات، وثبت أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائى، الذى يتكون من الأسماك والحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. أسلوب الحياة والتوتر من العمل

مواجهة صعوبات الحياة تؤدى إلى الإصابة بالتوتر، ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

6. قلة ممارسة الرياضة

نحتاج جميعًا من 150إلى 180 دقيقة أسبوعيًا من النشاط المعتدل إلى المكثف، ويعتبر نمط الحياة المسقر مصدر قلق كبير للكثير من الأمراض.