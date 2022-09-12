شاهد أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات

يعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر حيث بدأ نشاطه عام 1911م بتصدير خام الفوسفات وفى خلال الحرب العالمية الثانية قام بدور هام لخدمة الحلفاء كما يعتبر الميناء نقطة ارتكاز رئيسية لقواتنا البحرية لتنفيذ مهامها في تأمين الجهة الشرقية لمصر خلال حربها مع إسرائيل ويقوم الميناء منذ فترة طويلة بخدمة الحجاج وكذا التجارة الدولية مع دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ويعتبر الميناء الرئيسي للوجه القبلي حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم في تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.

يقوم الميناء بدور حيوي في نقل تجارة مصر الخارجية من الأتربة والخامات المعدنية كما يستقبل كميات كبيرة من الغلال والبضائع العامة والمعدات الثقيلة وسفر وعودة الركاب العاملين بالسعودية ودول الخليج من مواطني الوجه القبلي وكذلك السائحين المترددين على منطقة جنوب الوادي حيثُ:

• تم إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية ١٢ ألف متر مربع بطاقة استيعابية ١,٣ مليون راكب بزيادة قدرها 156٪ عن مرحلة قبل التطوير وتتكون من صالة سفر بمساحة ٣٤٠٠ م٢ وطاقة استيعابية ٢٠٠٠ راكب / رحلة وصالة وصول بمساحة 3400 متر مربع وطاقة استيعابية 2000 راكب / رحلة وعدد (٧) مباني إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء.

• تم إنشاء محطة للشاحنات بمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع تحتوي على ساحة لشاحنات الصادر بمساحة 16300 م٢ وساحة لشاحنات الوارد بمساحة 16 ألف م٢ وساحة للبرادات مغطاة بمظلات معدنية بمساحة ٨٢٠٠ م٢ مزودة بمبنى لوجيستي بمساحة ٨٠٠ م٢ ومبنى ادارى بمساحة 1200 م٢ لإنهاء الاجراءات وخدمة السائقين ومسجد ودورات مياه عمومية وكافتيريا بالإضافة للمداخل والمخارج والإنارة مع رفع كفاءة الأرضيات بهذه الساحات وتأسيسها طبقًا للمواصفات المطلوبة.

تم إنشاء ساحة للتربتيك بمساحة 14 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة سنويًا بزيادة قدرها 155٪ وهي ساحة سيارات تربتيك سفر ووصول ونقل ثقيل (صادر ووارد) وتزويدها بكافة الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والمظلات ودورات المياه والكافتيريا والبنوك ومكاتب التأمين والتصوير ومزودة بأسوار حديدية للساحة شاملة المداخل والمخارج كما تم.

• تم إنشاء كوبري للمسافرين بطول إجمالي 500 متر طولي يربط بين محطة الركاب ورصيف الميناء مزود بالسلالم المتحركة وسلالم الطوارئ والمشايات الكهربائية ومغطى بالكامل ومزود بوحدات التكييف والاضاءة.

• تم تزويد الميناء بعدد (5) محطات طاقة شمسية بطاقة انتاجية ٤ ميجا.

• تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة انتاجية 500 متر مكعب / يوم.

• تم إنشاء مظلة للأتوبيسات على مساحة 1780 م٢ مغطاة بالجمالونات الفراغية ومزودة بالخدمات اللازمة.

• تم إنشاء أسوار جمركية جديدة بالارتفاعات التي تتماشى مع الاحتياجات الأمنية والجمركية بإجمالي أطوال ٢٠٢٥ متر طولي مع زيادة البوابات والمنافذ الجمركية لتكون أربع بوابات رئيسية وثلاثة بوابات طوارئ وبوابة قطارات للسكة الحديد وذلك لفصل حركة الركاب عن الشاحنات عن الأفراد الإداريين ولكل منهم بوابة منفصلة عن الآخرين والبوابات مزودة بغرف الخدمات الأمنية والجمركية.

• تم تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية للميناء حيث تم إنشاء موزع كهرباء رئيسي للميناء مرتبط بمحطة محولات مدينة سفاجا مكون من عدد (١٥) محول بقدرة إجمالية 16 ميجا وشبكة جهد متوسط بطول 7300 متر طولي وشبكة جهد منخفض بطول 22 ألف متر طولي بالإضافة الى عدد (80 ) لوحة جهد منخفض وعدد (31 ) عمود هاى ماست وعدد (223 ) عمود انارة واستخدام كشافات موفرة كما تم تجهيز شبكة تيار خفيف (تليفونات – معلومات) بطول 25 ألف متر طولي.

• تم انشاء شبكة للصرف الصحي بطول 5600 متر طولي وعدد (6 بيارات رفع للربط على شبكة مدينة سفاجا وشبكة للمياه بطول 6900 متر طولي وخزان مياه عمومي بسعة 1100 متر مكعب بالإضافة إلى الخزان الحالي بسعة 200 متر مكعب. وفي نفس السياق تم انشاء شبكة طرق خرسانية بمساحة 65 ألف م٢ وشبكة طرق اسفلتية بمساحة 85 ألف م٢.

• تم تنسيق وزراعة الطرق داخل الميناء. ومن الجدير بالذكر انه تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع بزيادة قدرها 185 % وتم تخطيط هذه المساحة المضافة وتصميمهالتكون ساحات للشاحنات (صادر – وارد) مزودة بمباني الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والموازين وبعض المناطق الإدارية والمبنى اللوجيستي.

ومن المتوقع زيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويًا بزيادة قدرها 335 % وزيادة الطاقة الاجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى ٨,٥ مليون طن سنويًا بزيادة قدرها 190 % وزيادة مساحة الميناء إلى 825 ألف متر مربع.