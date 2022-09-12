الأقصر تعلن بدء أعمال إعادة إعمار 26 منزلاً بقرية الدير ضمن "حياة كريمة"

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن بدء أعمال إعادة إعمار 26 منزلاً بقرية الدير التابعة لمدينة إسنا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

وأكدت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر أن يتم البدء فى تنفيذ إعادة إعمار 26 منزلا بقرية الدير، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين التضامن الاجتماعى ومؤسسة هيرميس، حيث قام المواطنون بالتوقيع على إقرارات الإخلاء للبدء الفورى فى أعمال بناء المنازل.

وتشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يقول المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل خدمات لتجميع القمامة داخلها لخدمة قرى ونجوع مدينة إسنا.

وتفقد رئيس مجلس قروي النمسا، خلال جولته إستمرار العمل بمحطة "النمسا الفرعية 1" للصرف الصحي، والتي يتم تنفيذها بمعرفة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر بالهيئة القومية، وتحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي عن الهيئة القومية، وكذلك ومتابعة استمرار العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا، وجار متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.