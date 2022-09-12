"أوقاف أسوان" تتسلم الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحى.. صور

تسلمت مديرية أوقاف أسوان، الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالى 2 طن من اللحوم، ضمن المشروع الذى تنفذه وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحى على المحافظات لتحقيق التكافل الاجتماعى والتواصل الفئات المحتاجة من الشعب المصرى بحضور الشيخ حنفى دياب مدير عام الأوقاف بأسوان، وقيادات ومسئولى الأوقاف بالمحافظة.

وقال مدير عام الأوقاف، فى بيان صحفى، إنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم التى وصلت من الوزارة، لمسئولى التضامن الإجتماعى، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين ، حيث تخضع عملية توزيع اللحوم لرقابة مشددة من الأوقاف لضمان وصول اللحوم لمستحقيها داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.

يذكر أن محافظة أسوان، تسلمت فى شهر يوليو الماضى الدفعة الأولى بواقع 2 طن من اللحوم.