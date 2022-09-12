أسعار الذهب اليوم تسجل 955 جنيها للجرام من عيار 18 فى مستهل التعاملات

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرار حتى الآن خلال التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث يؤدي الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق، حتى في حالة استقرار أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 1114 جنيها

عيار 18 يسجل 955 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1273 جنيها

الجنيه الذهب 8912 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجل 1722 دولار

السعر العالمي للذهب يسجل الآن 1722 دولار في الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وكان السعر العالمي للذهب سجل تحرك نحو الصعود بنهاية جلسات التداول الأسبوع المنقضي إلى مستويات 1727 دولار، ثم تراجع الأسعار إلى 1720 دولار وتحركت بشكل محدود إلى مستويات 1722 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 تسجل اسقرارعند نفس مستويات الإغلاق الأسبوعي بـ 1114 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولات ومبيعاً في السوق المصري في كافة محافظات الجمهورية، وسعر 1114 جنيها للجرام هو سعر الذهب بدون إضافة المصنعيات والدمغة والضريبة والتي غالبًا ما تتراوح بين 7.5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

تسجل أسعار الذهب اليوم عيار 18 مستويات 955 جنيها للجرام بدون إضافة المصنعيات والضريبة والدمغة، ويعتبر عيار 18 ثاني الأعيرة التي يقبل على شراؤها المصريين خلال الفترة الحالية، وهناك شركات كبرى متخصصة في إنتاج الذهب عيار 18 وتركز فقط على إنتاج عيار 18 ويتم تسميتهم ملوك الـ 18.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

تسجل أسعار الذهب اليوم عيار 24 في تداولات اليوم 1273 جنيها، ويعتبر عيار 24 هو العيار المكون للسبائك في مصر، حيث تعتبر السبائك المتداولة في الأسواق والمدون عليها 999.9 من الذهب عيار 24، ولا يوجد مشغولات ذهب من عيار 24.

أسعار الجنيه الذهب في مصر

تسجل أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 8912 جنيها ، ويضاف علي كل جرام في الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 حوالي 35 إلى 45 جنيها كسعر مصنعية.

أحداث تؤثر على الذهب اليوم

ومن المقرر اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 إعلان الناتج المحلي في بريطانيا، وكذلك مؤشر الإنتاج الصناعي إنجلترا ومعدل البطالة في تركيا، ويجرى غدا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إعلان معدلات البطالة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد في ألمانيا ومؤتمر أوبك الشهري ومؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والناتج المحلي الإجمالي السعودي.