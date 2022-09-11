وزير القوى العاملة يبدأ لقاءاته مع اللجان النقابية بالمديريات

كتبت آية دعبس

قال وزير القوى العاملة حسن شحاته، إنه حريص على لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للتعرف على أهم المشاكل التى تواجههم، والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات القيام بدورها فى خدمة المواطنين، و تفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن فى علاقات العمل بين طرفى الإنتاج، مما يسهم فى استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية .

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة ، صباح اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، واستمع خلال اللقاء، إلى طلبات العاملين بالمديرية التى استعرضها ممثليهم، وتضمنت تحديات تواجههم أثناء تأدية اعمالهم،وقدموا رؤيتهم لتفعيل أداء المديريات خاصة فى مجال التفتيش وعلاقات العمل ،وتطبيق وتفعيل منظومة التحول الرقمى لجميع ادارات المديريات والمناطق والمكاتب التابعة لها ،والاهتمام بتنمية العنصر البشرى وتدريبه على كافة أشكال المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل،اضافة إلى بعض المطالب الأخرى الداعمة للعاملين بالمديرية، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن ..

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة : فريدة البشير رئيس اللجنة، وشيماء عبدالله أمين الصندوق، ومحمد السيد أحمد أمين عام اللجنة، ومحمود غنيمى ،ومحمد طه ،وحسين سيد أعضاء اللجنة .

وقدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير للوزير على حرصه واهتمامه بالاستماع الى مشكلات المديريات ومقترحاتهم لتطوير أداء الأعمال، وتقديم الحلول للعديد منها لتحقيق مزيد من العمل لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة.