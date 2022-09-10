اليوم السابع
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القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل بالدقهلية

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:23 م
القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل بالدقهلية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنزلة والسنبلاوين واجا وميت غمر.
 
وأوضح طارق البنا وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى: التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، على أن تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة .
 
وأضاف وكيل المديرية، أن التقديم متاح فى مراكز التدريب المهنى، مشيراً إلى أن التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة، وأن المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية وتوفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة.

القوى العاملة

القوى العاملة بالدقهلية

تدريبات القوى العاملة

حسن شحاته



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