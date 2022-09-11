نائب محافظ المنيا يحيل العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق للغياب والتقصير فى العمل

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية على كافة القطاعات الخدمية بصفة العموم ومنظومة القطاع الصحي بصفة الخصوص، وذلك من خلال تنظيم حملات مفاجئة بعد منتصف الليل على تلك القطاعات، لتحقيق الانضباط داخل العمل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أجري الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جولة تفتيشية مفاجئة على عدد من القطاعات الخدمية ، بعد منتصف الليل، بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد العاملين خلال فترة عملهم، وكيفية التعامل المباشر مع حالات الطوارئ.

شملت جولة نائب المحافظ، المرور على الوحدة الصحية بقرية بني عبيد، ووحدة طب الأسرة بقرية جريس، المركز الطبي للشباب والمستقبل بمدينة المنيا الجديدة، كما تم المرور على محطة مياه بني عبيد الارتوازية، بالإضافة لمتابعة سير العمل داخل غرفة العمليات داخل مقر الوحدة المحلية لقرية جريس وكيفية التعامل مع البلاغات.



نائب المحافظ يجري جولة تفتيشية مفاجئة



نائب المحافظ يجري جولة تفتيشية مفاجئة للمرور على عدد من القطاعات



نائب المحافظ يجري جولة تفتيشية مفاجئة للمرور على عدد من القطاعات



نائب المحافظ يجري جولة تفتيشية مفاجئة للمرور على عدد من القطاعات

كما تفقد نائب المحافظ، مركز شباب قرية جريس وحرص على لقاء شباب القرية داخل المركز، كما تم المرور على مجمع المخابز المطور بمركز أبوقرقاص، واستمع إلى شرح مفصل لطبيعة العمل والمراحل الإنتاجية والمناطق المستفيدة من تلك الخدمات، بالإضافة للتأكد أن الخبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإحالة كافة العاملين بالوحدة الصحية لقرية بني عبيد وجريس والمركز الطبي لشباب المستقبل للتحقيق العاجل بإحداث إخلال بمنظومة العمل لعدم تواجد الأطقم الطبية والتمريض، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

أكد نائب المحافظ، أن هناك توجيهات مشددة من السيد محافظ المنيا، بالمرور المفاجئ على كافة القطاعات الخدمية، وتحويل المقصرين في أداء عملهم الي التحقيق العاجل، حرصا على تقديم خدمات لائقة وتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.