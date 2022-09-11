شاهد أعمال تأهيل وتبطين 784 ترعة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا.. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

عمل متواصل من أجل الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وقدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أعمال تأهيل وتبطين الترع، بمحافظة المنيا.





وأعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو مترا فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 525 إلى 530 كيلو مترا حتى الآن بنسبة 65٪ من إجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

كما أعلنت عن تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمة الذى يجرى فى 192 قرية و 757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وأبو قرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.

وقال محمد عبد الحكيم أحد المزارعين إن مشروع تأهيل وتبطين الترع من أهم المشروعات التى تجرى على أرض محافظة المنيا للمزارعين، منها إزالة الحشائش من جانبى الترع والتى كانت تعد بؤرة خطرة على المزارعين، بالإضافة إلى وصول المياه لنهايات الترع والقضاء على تلك المشكلة نهائيا.





تأهيل-الترع







تبطين-الترع



