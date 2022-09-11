محافظ الفيوم يوجه مسئولى الرى برفع كابلات الكهرباء بكوبرى المبيضة

الفيوم رباب الجالي

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس السبت جولة ميدانية، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، بعددٍ من الشوارع والمناطق والأحياء بمدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والعميد محمود الخولى مدير إدارة مرور الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الأحياء.

شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، حي الجامعة، وميدان التدريب بمنطقة كيمان فارس، وشوارع سعد زغلول، والسد العالى، والحرية، والجمهورية، وشارع المدارس، ومناطق البارودية، والفوال، ولطف الله، وميدان رفعت عزمي، وكوبرى السنترال، وكوبري مرزبان، ومنطقتي الشيخ سالم، والمبيضة.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برفع تراكمات القمامة تم رصدها خلال الجولة بمنطقتى البارودية وكيمان فارس، كما وجه مسئولى الكهرباء والرى، بالتنسيق فيما بينهما لسرعة الانتهاء من رفع كابلات الكهرباء المتواجدة أعلى كوبرى المبيضة، كما وجه برفع حالة النظافة العامة بالمنطقة بالكامل للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي المطلوب.

وخلال الجولة شدد محافظ الفيوم، على رئيس المدينة باستكمال أعمال صيانة وترميم الطرق، ضمن خطة إعادة الشئ لأصلة، وكذا تكثيف أعمال النظافة بأحياء المدينة.