لمرضى القدم السكرى نصائح لعلاجه بطرق بسيطة

كتبت فاطمة ياسر

عندما يتمكن مرض السكر من الشخص المصاب، يتعرض البعض للمضاعفات الصحية المرتبطة به، ومن أكثر أماكن الجسم تأثيرًا هي القدمان.



فارتفاع سكر الدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والتهاب الأعصاب الطرفية، ما يؤدي إلى تورم وتنميل الأطراف السفلية،ويزداد فرص الإصابة بالقدم السكري، التي تطلب في كثير من الأحيان للبتر.

وقدم موقع "webmed" أبرز وأهم النصائح الطبية التي تساعد في التخلص وعلا القدم السكري، ومنها:

- ارتداء الجوارب الضاغطة، لأنها تساهم في تحسن تدفق الدم إلي القدمين، وهذا يقلل من التورم والتنميل عند مريض السكر، ولذا فهي خيار رائع لمريض السكري.



-يساعد رفع القدمين لكي تصبح أعلي من مستوي القلب، علي تقليل احتباس السوائل والدم في الجسم السفلي من الجسم، وهذا يقلل من حدة أو فرص الإصابة بالقدم السكري.

-من أبرز النصائح التي تقلل فرص الإصابة بالقدم السكري هي ممارسة الرياضة، لأنها تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، الذي يزيد من فرص تعرضك للقدم السكري، كما أنها تساهم في تحسن الدورة الدموية في الجسم، وتحد من التعرض لضعفها.

-التخلص من الوزن الزائد، يعد من أهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بالقدم السكري، لأنك ستتناول أطعمة صحية وغني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، وأيضا تنظيم السكر، وأيضا تتخلص من السمنة المسببة للضغط علي مفاصل الجسم وتزيد من فرص الإصابة بالقدم السكري.