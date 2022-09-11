اليوم السابع
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فحص 329 حيوانا و 3200 طائر خلال قافلة بيطرية فى المحلة بالغربية.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:47 ص
فحص 329 حيوانا و 3200 طائر خلال قافلة بيطرية فى المحلة بالغربية.. صور جانب من القوافل العلاجية
الغربية محمد طارق

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واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية، لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجية بقرية محلة منوف التابعة لمركز ومدينة طنطا، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الوارده من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، و تم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية.

وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس  وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .

وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات 329 حيوان و3200 طائر، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة.

جانب من القوافل العلاجية (2)
جانب من القوافل العلاجية

 

جانب من القوافل العلاجية (1)
جانب من القوافل العلاجية

 


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