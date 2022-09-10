"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية في الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية بمنطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة الكبري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروفه وملابساته والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحريق، والاستماع إلى شهود العيان في الحريق وسؤال مالك الشقة والعقار.