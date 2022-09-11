صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الخدمات التعليمية" بنسبة 4.5%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وقفز قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.8%.

كما ارتفعت قطاعات العقارات، والرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، ومواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%، 0.6%، 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.65%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 17.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3276 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.