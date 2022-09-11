ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.011 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3276 نقطة.