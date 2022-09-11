اليوم السابع
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جامعة حلوان تطلق مبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:30 م
جامعة حلوان تطلق مبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية جامعة حلوان تطلق مبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية
كتب محمد صبحى

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أطلقت جامعة حلوان مبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية والتي نظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية والمدير التنفيذي للمبادرة، بالتعاون مع الدكتورة منه أبو هشيمه مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعاون مثمر مع أعضاء من المبادرة الدكتورة عبير ابراهيم بكلية الفنون التطبيقية والدكتورة منار فودة بكلية العلوم. 
 
وتنطلق المبادرة خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتي مارس 2023 .  
 
وأوضح الدكتور حسام رفاعى أن الاهتمام بقضية التغيرات المناخية هامة وجامعة حلوان تواكب تطورات القضايا القومية وتنفيذ البرامج والمبادرات التي ترفع وعى المجتمع الداخلى للجامعة وأيضا الأطراف المجتمعية المحيطة بها. 
 
من جانب آخر أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 
وتتضمن المبادرة عقد ندوات تثقيفية متنوعه في مجالات كثيرة ذات صله بالتغيرات المناخية، برامج تدريبية للطلبة والإداريين ومواطنى المجتمع المحيط بالجامعة حول كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والتقليل من آثارها على الصحة والبيئة والحياة المجتمعية. 
 
ويشمل البرنامج التدريبي للمبادرة محاضرتين احدهما عن الصحة والتغيرات المناخية للاستاذة الدكتورة فادية يوسف استاذ الصحة العامة والتغذية بكلية التربية ، والأخرى عن التحديات البيئية ومتطلبات العمل المناخي للدكتورة منال خيري استاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية كلية التربية جامعة حلوان.  
 
كذلك تشمل المبادرة عرض دراسات وبحوث ومسوح للتعرف على آثار ومردود التغيرات المناخية وقياس اتجاه الطلبة نحو العمل في إطار استراتيجية مصر 2050 للتغيرات المناخية، وتحديد وثيقة عمل للتنمية المستدامة في إطار استراتيجية مصر 2030 وأيضا الاستراتيجية الوطنية 2050
 
ويشارك في المبادرة قطاعات الجامعة الثلاثة والعديد من الكليات، المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، والعديد من الأسر الطلابيه.
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