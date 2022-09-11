اليوم السابع
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تحرير 804 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:44 ص
تحرير 804 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية رادار
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 804 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 804 مخالفة مرورية، بينها 329 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و389 مخالفة متنوعة، وضبط 5 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و4 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 3 أخرين غير مرخصين، وتحرير 8 مخالفات ملصقات، و65 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3250 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيها مصالحات.


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