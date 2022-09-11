محافظ القليوبية يقود حملة إزالة تعديات.. ويؤكد: لن نتهاون فى تطبيق القانون

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة لإزالة التعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق مركز بنها "قرية ميت عاصم، قرية فرسيس، قرية مجول"، والتى تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، ويأتى ذلك ضمن الموجة 20 المرحلة الثانية والتى بدأت اعتبارا من أمس السبت الموافق 10 سبتمبر ومستمرة حتى 29 سبتمبر 2022، للتصدى بكل قوة لحالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بشكل فورى لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

وأوضحت محافظة القليوبية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم التهاون فى إزالة أى تعديات على أراضيها للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة.

وتابعت، أنه أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات بناء مسلح بدون ترخيص بمساحة 800 متر، وتنوعت الإزالات بقرية ميت عاصم 4 حالات، وقرية فرسيس 2 حالة، وحالة بقرية مجول، وهى عبارة عن أعمدة خرسانية بأدوار مختلفة منها الثالث والرابع والثانى علوى بالإضافة إلى الحوائط، وجميعهم تم بناؤهم بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة وتمت الإزالة بالكامل بمعدات مركز ومدينة بنها.

وأهابب المحافظ، بالمواطنين عدم الشروع فى البناء إلا بعد إصدار التراخيص اللازمة وإتباع القانون لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية، مؤكداً أن تلك الحملات ستكون بصفة يومية ومستمرة لإزالة أى تعديات فى مهدها والعمل على التخلص منها فوراً، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المنظمة للبناء على جميع الأراضى وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.

وفى السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، ضرورة التنسيق الدائم بين مجالس المدن وجهات الولاية، للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأى تعديات أياً كان نوعها فى هذا الشأن، مُشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاءت الحملة بحضور كل من المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد أيمن عادل مأمور مركز بنها، والنقيب عمرو رجب من قوات الأمن، والنقيب أحمد عدس مباحث مركز بنها.



إزالة مخالفات البناء ببنها



إزالة مخالفات البناء



جانب من الحملة



جانب من حملات الإزالة