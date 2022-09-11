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الكهرباء: جارى الانتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:00 ص
الكهرباء: جارى الانتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطن أصبحت متاحة إلكترونيا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مؤكدا: أن المشترك يمكنه الحصول على الخدمة بضغطة على هاتفه المحمول.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء  يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الخدمة التى يحتاجها  فى أى وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتي  الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى، وغيرها من الخدمات).
 
وقال حمزة، أنه جارى الإنتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم افضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية  احتياجات المواطنين في اي وقت واي مكان حيث سيتم إتاحة عدد 4 خدمات فى أغسطس المقبل مع منصة مصر الرقمية  وإستكمال ربط باقى الخدمات تباعاً.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه

ايمن حمزه



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