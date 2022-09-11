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القوى العاملة والكنيسة القبطية يدربان خادمات التربية على السلامة والصحة المهنية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:29 م
القوى العاملة والكنيسة القبطية يدربان خادمات التربية على السلامة والصحة المهنية تدريب خادمات التربية بالكنسية
كتبت آية دعبس

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قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتنفيذ يوم تدريبي في إطار برنامج " إطلاق قدرات النشء " الذي تنفذه الاسقفية لأكثر من 35 متدربة من خادمات التربية بالكنسية ، بهدف تمكينهم من تقديم المفاهيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية للأطفال بطرق وأفكار مبتكرة .
 
وأوضحت الوزارة ان اليوم التدريبي تناول توضيح اهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية والمخاطر التى يمكن ان تواجه الاطفال في الأماكن المختلفة ، وأسس مكافحة الحريق وكيفية استخدام طفاية الحريق ، وذلك من خلال ورش عمل وأنشطة تفاعلية مختلفة ، وقدم التدريب الكيميائي أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة .
 
يذكر ان التدريب يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الكنيسة والوزارة ، وفي ظل توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، ونيافة الانبا يوليوس اسقف الخدمات العامة والاجتماعية و المسكونية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كل قطاعات العمل ، والتوعية بأهدافها والمخاطر الموجودة فى تلك البيئة وكيفية مواجهتها .
 
 

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