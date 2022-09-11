التعليم العالى: مد تقديم الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع التنسيق

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق، عن مد فترة التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق ب الجامعات الأهلية الجديدة لتنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق 13سبتمبر، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.

يأتى ذلك حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وإتاحة مزيد من الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).