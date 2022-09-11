اليوم.. انتهاء المدة المحددة للتقديم بالجامعات الأهلية ضمن المرحلة الثانية

كتب محمود طه حسين

تنتهى اليوم الأحد المدة المحددة للتقديم للجامعات الأهلية ضمن المرحلة الثانية، حيث قررت وزارة التعليم العالى، خلال الأيام الماضية فتح مرحلة ثانية للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع التنسيق الإلكتروني حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، ونظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وأعلن مكتب التنسيق عن فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، بداية من الخميس 8 سبتمبر الجارى ولمدة أربعة أيام، تنتهي مساء الأحد 11 سبتمبر ٢٠٢٢.

ويحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.