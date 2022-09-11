الانتهاء من 8 مشروعات خدمية في مركز الزقازيق‎‎ بتكلفة 224 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات الصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة 224 مليونا و100 ألف جنيه، لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد إفتتاح 42 مشروعا في قطاعات ( مياه الشرب و الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري) بتكلفة مليار و795 مليون جنيه وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي كفر يوسف سلامة بتكلفة 44 مليون جنيه ومشروع صرف صحي عوض الله حجازي بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك حفاظا على البيئة ولتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمركز تدريب المعلمين بتكلفة 7 ملايين وجنيه وأعمال الإحلال الجزئي لعدد 16 فصلا بمدرسة الحسينية الإبتدائية الجديدة بتكلفة 4 مليون و300 ألف جنيه وكذلك الإنتهاء من أعمال الاحلال الجزئي لعدد 18 فصلا بمدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من اعمال انشاء موزع كهرباء المحلج ذو الجهد المتوسط بمنطقة شارع فاروق بمدينة الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه , والإنتهاء من أعمال انشاء موزع الأوقاف بمنطقة الأحرار بتكلفة 40 مليون جنيه وكذلك الإنتهاء من أعمال إنشاء موزع إسكان الشباب بمنطقة العصلوجي بمركز الزقازيق بتكلفة 53 مليون جنيه.



جانب من المشاريع



جانب من المشاريع