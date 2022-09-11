إزالة 38 حالة تعد بمساحة 37 ألف متر مبان بالشرقية

الشرقية ــ فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تُنفذ على ثلاث مراحل ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 38 حالة تعدي بمساحة 37 ألف و653 متر مباني و 5 حالات تعدي بمساحه6 فدان و14 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي على مساحة 610 متر بمركز أولاد صقر و3 حالات تعدي بمساحه 504 متر بمركز كفر صقر و2 حالة بمساحة 350 متر بمركز ديرب نجم وعدد 6 حالات تعدي بمساحة 1621 متر بمركز ابو حماد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.