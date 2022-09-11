أخبار مصر.. تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تخفيض مصروفات أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم سواء معلمين أو إداريين إلى 50% من قيمة المصروفات.

رئيس الوزراء يستكمل زيارته لشرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لقمة تغير المناخ

يستكمل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، زيارته لشرم الشيخ اليوم الأحد، ويستهلها بعرض للمشروعات من المحافظ ولقاء عدد من المستثمرين السياحيين. وزير الخارجية: مؤتمر cop27 يمثل نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية لعام 2022 " الطريق إلى شرم الشيخ" والذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية. معلومات الوزراء: التغيرات المناخية تُعيد تشكيل قطاع السيارات العالمى أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي، حيث أشار المركز إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرًا حاسمًا لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حالياً انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً خلال عام 2020.

التعليم: تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات

أكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى أنه سيتم تخفيض مصروفات أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم سواء معلمين أو إداريين إلى 50% من قيمة المصروفات، موضحة أنه يتم سداد الـ50% على 3 دفعات أو أقساط على سبيل المثال 20% قسط أول، و15% لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.

المالية: تشكيل أول لجان طعن ضريبى "مدمجة" للتيسير على الممولين والمكلفين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتشكيل أول لجان طعن ضريبي مدمجة تختص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية والمحددة بصحيفة الطعن والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

بدء إجراءات نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا ويصل لندن الثلاثاء

يبدأ نعش الملكة إليزابيث الأحد رحلته إلى العاصمة البريطانية لندن، قبل جنازتها الرسمية يوم 19 سبتمبر. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن نعش الملكة الموجود في قاعة بقلعة بالمورال في اسكتلندا، سيُنقل فى أول محطة من الرحلة، إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة. الإعدام شنقا للمتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد برئاسة المستشار بلال محمد الباقى، زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه بالاعدام شنقا بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار الترصد. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كولر يحصل على تقارير دقيقة عن لاعبي الأهلي بعد تسلم القيادة الفنية للفريق