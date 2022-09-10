تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 17 مليون ورقة، وبقيمة تداول 655.7 مليون جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 133.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 423.4 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 104.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 414.8 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 876.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 358.8 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 96.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 357.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس " زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 17.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 275.3 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو" بحجم تداول 50.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 200 مليون جنيه، ثم "ليسيكو مصر"، بحجم تداول 18.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 6.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 171 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 23.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 168 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10265.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 2274.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.78% ليغلق عند مستوى 3256.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 12728.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 3729.03 نقطة.