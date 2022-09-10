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فى ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش.. صوره تزين شوارع كوم الدكة بالإسكندرية

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:00 ص
فى ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش.. صوره تزين شوارع كوم الدكة بالإسكندرية صور سيد درويش
الإسكندرية - فريق المحافظات

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تحل علينا اليوم السبت 10 سبتمبر، ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش الذي ولد فى منطقة كوم الدكة محافظة الإسكندرية، وبدأ منذ صغره بالإنشاد مع أصدقائه علي ألحان الشيخ سلامة حجازى والشيخ حسن الأزهرى، ثم التحق بالمعهد الدينى بالإسكندرية، وفي عام 1905عمل بالغناء بمقاهي الإسكندرية، حيث كانت انطلاق مسيرته الفنية من هناك .

وشهد مقهي سيد درويش بكوم الدكة صورا قديمة له، مازالت معلقة علي جدران المقهي، وكذلك جدران عدد من شوارع منطقة كوم الدكة، وأقيمت العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية والفنية في تلك المنطقة والتي كان يطربهم فيها سيد درويش بألحانه في الماضي .

وتزوج سيد درويش وهو فى السادسة عشر من العمر، وصار مسؤولا عن عائلة، فاشتغل مع الفرق الموسيقية، لكنه لم يوفّق، فاضطر أن يشتغل عامل بناء، وكان خلال العمل يرفع صوته بالغناء، مثيرا إعجاب العمال وأصحاب العمل، وتصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطا الله، وهما من أشهر المشتغلين بالفن.

ولحن أول أعماله "يا فؤادى ليه بتعشق"، فى عام 1917، ومنذ ذلك سطع نجمه وصار إنتاجه غزيرا، فقام بالتلحين لكافة الفرق المسرحية فى عماد الدين أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلى الكسار، حتى قامت ثورة 1919 فغنى قوم يا مصرى وأدخل سيد درويش فى الموسيقى للمرة الأولى فى مصر الغناء البوليفونى فى أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد والبروكة.

وتناولت شخصيته عدد من الأفلام والمسلسلات منها: فيلم سيد درويش وقام بدور سيد درويش الفنان الراحل كرم مطاوع، ومسلسل أهل الهوى وقام بدور سيد درويش حفيده إيمان البحر درويش، ومسرحية سيد درويش إخراج محمد توفيق وقام بدور سيد درويش "محمد نوح"، ومسلسل اهو ده اللى صار وقام بدوره محمد العمروسى.

أحد سكان كوم الدكة يتحدث لليوم السابع
أحد سكان كوم الدكة يتحدث لليوم السابع

 

شارع بكوم الدكة
شارع بكوم الدكة

 

صورة سيد درويش داخل مقهي
صورة سيد درويش داخل مقهي

 

صورة سيد درويش علي جدران الحوائط
صورة سيد درويش علي جدران الحوائط

 

صورة سيد درويش علي مدخل مقهي
صورة سيد درويش علي مدخل مقهي

 

صورة سيد درويش علي مقهي
صورة سيد درويش علي مقهي

 

صورة سيد درويش وبجوار رسمه لعود
صورة سيد درويش وبجوار رسمه لعود

 

صورة منزل سيد درويش
صورة منزل سيد درويش

 

منزل سيد درويش بكوم الدكة
منزل سيد درويش بكوم الدكة

 


ذكرى وفاة سيد درويش

أخبار الإسكندرية

ذكري وفاة فنان الشعب

سيد درويش

كوم الدكة

أخبار اليوم



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